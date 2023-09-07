吳心緹（左起）、王仁甫、峮峮、蔡黃汝、孫協志、許孟哲、徐小可、王嫚萱、無尊、廖允杰到彰化出外景。（中視提供）

吳心緹首登中視《飢餓遊戲》，和徐小可、無尊、王嫚萱、廖允杰等到彰化外景，主持群一見吳心緹總覺得有種熟悉感，以為她曾經來過，吳心緹一聽笑回：「我是小學去過5566簽唱會。」還強調大約是20年前的事，這讓孫協志、王仁甫、許孟哲驚呆，原來吳心緹也曾追星過他們。

玩遊戲過程，吳心緹很投入，其中一關，藝人戴上綿羊造型的頭飾化身小羊，在限定時間內需快速闖關，第一關用鼻孔吹乒乓球進洞，當吳心緹一用力，鼻涕竟差點噴出，讓她情急之下趕緊用手摀著臉，也因首登《飢餓》，她新手運爆棚。

另一關遊戲是聽15秒歌曲猜歌名，吳心緹在廖允杰聽歌時突然叫了一聲，讓廖允杰錯過聽出關鍵歌詞，整個人超嘔。另一個也很嘔的還有無尊，聽出歌名的他因為太開心，沒有直接回答卻先笑說「我可以吃冰淇淋了」，讓其他已經淘汰的藝人認定他答題失敗，讓他欲哭無淚。

無尊已不只一次說自己「怕草」，因此鮮少參與外景節目，王仁甫便打趣測試他：「如果露營一次，通告費100萬可以嗎？」無尊秒回：「可以！你要我直接土葬都可以。」真實反應笑翻眾人。

去年8月徐小可錄《飢餓》玩遊戲時吐露自己的夢中情人是王仁甫，不料這回王仁甫主動找徐小可想結盟，徐小可卻堅決反對：「我所有朋友都跟我說，不要跟仁甫哥打交道。」王仁甫聽了不敢置信：「我名聲有這麼差？」徐小可見他不死心：「沒有差，只是不好而已！」《飢餓遊戲》本周日（10日）晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。