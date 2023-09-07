台灣舉重女將陳冠伶，今天凌晨在沙烏地阿拉伯利雅德舉辦的世界錦標賽55公斤量級不但抓舉破全國紀錄，更以抓舉91公斤、挺舉112公斤、總和203公斤勇奪三金。

陳冠伶是台灣舉重界明日之星，她在今年全中運以抓舉86公斤、挺舉111公斤、總和197公斤三破全國紀錄，緊接著又在亞錦賽以抓舉90公斤、挺舉114公斤、總和214公斤三破自己保持的全國紀錄包辦三金，即便7月的亞青賽沒能再創佳績，但她依舊三金輕鬆到手。

這次來到世界舉重總會規定的巴黎奧運資格重要賽事，陳冠伶還是勢如破竹，抓舉開把88公斤輕鬆舉起，第二次上調至91公斤順利成功，刷新90公斤全國紀錄，第三次挑戰93公斤失敗。

挺舉部分，開把108公斤沒問題，第二次112公斤失敗，第三次成功舉起112公斤，總和203公斤，擊敗克羅埃西亞選手葛維絲，創下一年內包辦世錦賽、亞錦賽與亞青賽9面金牌紀錄。