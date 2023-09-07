新竹縣長楊文科為遏止農地違規違章亂象，指示縣府團隊施展鐵腕執行公權力，在湖口鄉八德路二段有業者在農業區蓋連鎖超商，涉違反《農業發展條例》第69條，縣府產發處依違反《都市計畫法》裁罰3次仍未改善，日前會同台電和自來水公司強制斷水斷電！

縣府產業發展處長陳偉志指出，湖口鄉八德路二段上這家連鎖超商，因所在地位於農業區，擅自鋪設水泥鋪面後，搭建鐵皮建築經營超商，及供購物顧客使用的停車場，經農業處認定未從事農業活動等行為。

縣府從去年3月、7月及今年2月，對業者裁處3次共18萬元罰鍰，另對地主裁罰12萬元，並在4月第4度會勘，發現業者仍未改善，產發處依「新竹縣政府辦理違反都市計畫法第79條案件統一裁罰基準」規定，在上月31日前往強制斷水斷電。

陳偉志表示，目前縣內農地、農舍未農用經營超商，湖口鄉有2家已斷水、斷電，其餘尚在依法裁罰並要求限期改善階段，提醒民眾切勿忽視農地使用正確性，以免觸法。

工務處副處長陳盈州表示，全縣農地違章從去年統計到今年共有65件，以湖口鄉21件最多，次為新豐鄉17件及竹北市8件，該處均限期業者30天自行拆除，未改善先行斷水斷電，並排入強制拆除期程，4月第1波在湖口鄉已強制拆拆5處農地違章工廠。

陳盈州說，今年違章拆除預算到9月結束，已重新辦理發包，列管違章將依序排定時程強制執行，並請各公所隨時查報違章，只要發現施工中農地違章案件立即回報，並令地主立即自行拆除，若未能於期限內改善完成，將列管排入拆除期程，維護新竹縣農地使用的正確性。