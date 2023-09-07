桃園一名人妻指控51歲母親介入她的婚姻，怒將母親和老公的鹹濕對話全部公開，兩人不但相約摩鐵開房間，完事後母親還迫不及待問她老公「有沒有讓你失望啊？」老公則反問對方「一試成主顧？」原PO簡直不敢相信「一次被外遇就2個家沒了。」

一名女網友今天在「爆料公社」貼出多張對話截圖，內容包含老公與媽媽相約開房間的過程及事後鹹濕對話。8月某天晚上7點，媽媽傳訊息給她老公「跟櫃台說找309房」，接著表示要放水泡澡了，「你應該不會那麼早來吧？這裡有按摩椅。」

結束激情後，當晚10點多兩人繼續在LINE調情，媽媽傳訊息問她老公「有沒有讓你失望啊？」男方回「沒有啊」，還反問他的表現如何，媽媽坦言「有碰到」，還嬌喊「越來越捨不得離開你」，結果老公竟自豪問「一試成主顧？」

針對這起老公偷吃老婆親媽的外遇事件，網友全看傻眼，「這位先生也扯，演謎片嗎？連岳母也吃下去」、「親子丼！媽媽應該是美魔女」、「老公應該不只偷吃1次，感覺這個男的很花、跟很多人玩。」也有網友質疑真實性，歪樓表示「妳可以找妳公公調情啊！」