女星Selina（任家萱）今（7日）公開卸貨的喜訊，PO一家三口的合照，興奮地寫道：「小腰果來了，謝謝你讓媽媽如願地微優雅生產。」她的前夫張承中（阿中）得知好消息，沒多說什麼，僅用笑臉表情符號回應。

Selina在臉書放上3張與兒子的合照，甜蜜地宣布小腰果出生了，感謝兒子讓她微優雅生產；不過，Selina提到小腰果起初有肺積水，把她嚇壞了，好在住了幾天保溫箱，終於拿掉身上的管子，才鬆一口氣。Selina的經紀人則透露，Selina是自然生產，好姊妹田馥甄、Ella都有進產房搖滾區見證小腰果誕生的珍貴時刻，妹妹任容萱則因工作無法到場，保密寶寶出生日及血型、體重、身高等，先讓Selina專心休養身體、坐月子。

Selina曾和阿中當過5年夫妻，2016年離婚，分開後未交惡，仍是好朋友。根據《TVBS新聞網》報導，阿中被問及Selina順產一事，僅用笑臉表情貼圖回應。

阿中不願多談Selina生產一事。（圖／中時資料照）

Selina去年認愛小7歲男友小徐，今年3月宣布懷孕，前夫阿中大方祝福，有見過小徐，至於是否願意當小腰果的乾爸，張承中沒否認，笑回：「你們問她（Selina）」，留下無限想像空間。