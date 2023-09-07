國民黨總統參選人侯友宜日前提出65歲以上長者及55歲至64歲原住民排富後全額免健保政策，遭前衛福部長陳時中批為「空頭支票」，但衛福部很快又提出全額補助健保費政策，國民黨新北市議員陳偉杰狠嗆衛福部打臉陳時中，民進黨政府「又懶又壞又跟風」，更批評民進黨總統參選人賴清德現在只會空談「願景」。

陳偉杰在臉書文章中寫道，侯友宜提出觀光、老農、巴氏量表、癌症基金等政策後，綠營隨即提出類似政見，而最近的長者健保補助方案，起初還被陳時中奚落為「欺騙人民」，沒想到衛福部長薛瑞元馬上提出65歲以上，無工作、沒有收入，且無家屬撫養、沒有領取其他補助的民眾，每月全額補助健保費，「預計明年上路」，無疑是在打臉陳時中。

陳偉杰表示，賴清德提出補助私大生2.5萬被批砸錢、政策買票，甚至演出與學生「巧遇」的戲碼，最後竟然被抓包都是事先套好的，直言賴清德現在只敢空談「願景」，不談具體政策，民進黨也只會先罵、後修、再跟風，不回應質疑也不敢給記者提問，根本就是「餅很大、排場大、躲很大」。

陳偉杰說，民進黨批評對手「空頭支票」、「欺騙人民」、「錢從哪裡來？」，但跟風後被證實的確「有錢可用」，根本就是「又懶又壞又怠惰」的空心政府。對於薛瑞元說「如果政策相同就沒有抄襲問題」，陳狠酸，盡量跟風沒關係反正本來就是空心政府，只希望未來民進黨不要再搞雙標。