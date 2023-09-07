前AV導演圤智雨先前開創新的IG帳號，透露若追蹤數破萬，將會連名帶姓爆料某位高人氣網紅，還會附上證據當作大禮送上，沒想到目標還沒達到，他就搶先抖出政治圈某些政客是淫媒，掀起網友熱議。

圤智雨指出台灣政壇與黑道掛鉤，這些事情早就不足為奇，爆料：「某些政客的主要收入是黃業淫窟」，他指出有人會找人頭成立娛樂經紀公司，但私下卻是為政商界提供買春需求的淫媒公司，中低階對象鎖定在宮廟做活動的辣妹或禮生，通常只要「有價位就可以外帶」，較高階的就提供給明星或商圈大佬，「有些明星跟政客關係看起來很好，就是因為性需求而熟」。

圤智雨表示電影常上演用黑金控制選情的劇情，這些在現實生活也可能發生，只不過有時關鍵因素則是「性」，對於台灣政治圈是否乾淨?他直言不諱：「如果演藝圈是大染缸，那政治圈恐怕就是比黑洞更深，比墨水更黑的污泥」，最後不忘強調：「以下言論不代表所有政客，請別對號入座」。

圤智雨先前貼出網友傳的資訊，內容疑似是成人展賣淫價，價碼最高上看百萬，不過交易地點僅限於台北市汽旅或五星級酒店，倘若需要加值服務，得先致電事先協議，不過根據《ETtoday》報導，主辦TRE發出聲明澄清：「嚴正呼籲網路訊息不可信，請勿上當受騙」。