民進黨總統參選人賴清德昨被爆料，新北萬里老家是違建，賴7日親上火線回應，強調老家沒有違反區域計畫管制的要求，也沒有違不違建的問題，門牌號碼民國60年的存在就是證明。對此國民黨立委鄭麗文大酸，即使就地合法也是既存違建，但「Lie神的意思是有門牌一切合法」更大酸照這個邏輯，農地農舍的豪宅是不是也合法呢？

鄭麗文說，很多政治人物都被攻擊過違建問題，大家的反應通常都是澄清或依法行政，但是賴清德一副政治受虐金孫的樣子，真的讓大家看不下去。賴清德今天親自回應：「沒有違不違建的問題，『門牌號碼就是一個證明』」更讓鄭大酸依照這個邏輯，農地農舍的豪宅是不是也合法呢？都有門牌啊？還是其他政治人物家沒有門牌？更何況賴清德自己從政這麼久，從台南市長、立委、行政院長到副總統，難道會不懂法規？還放任違建持續這麼久？

鄭麗文接著說，從去年前新竹市長林智堅論文抄襲案到現在，全黨護一人，一屍多少命了，還在闢謠專區澄清是錯誤訊息，這樣護航，真的非常難看，可以看出民進黨毫無反省能力。

鄭麗文細數，從最近沸沸揚揚雲豹光電鍊金術、 超思進口蛋爭議，到「Lie神」老家違建，民進黨哪次不是問A答B，講不贏就提告，浪費司法資源、民脂民膏，甚至還有民進黨議員說「萬里房子不值錢，有人搬進去就謝天謝地了。」不只搞錯重點還開地圖炮？如果錯了就承認錯誤，不要再強詞奪理，雙標最終是傷害自己。