行政院推動桃園市龍潭科學園區擴建3期，面積158.59公頃，私有土地達87.61％，居民組成自救會反對不合理徵收，竹科管理局研議，考量將南側用地密集住宅區適度排除。自救會長張乃元說，雖科管局釋出善意，但仍有3分之1自救會成員處在徵收區域內不願搬遷，且剔除範圍沒有明確文件公布之前，9月12日仍將上凱道陳情。

竹科管理局指出，在第1次公聽會後聽取及整合各界意見，重新研議擴建範圍調整可行性，並考量將南側用地如密集住宅區等適度排除，希望達到經濟發展與周圍民眾生活發展共存共榮。另外，原定9月底召開第2次公聽會，也將延後至10月辦理。

張乃元說，自救會成員本來就不反對龍科三期擴建，但大家認為產業要發展，不應該犧牲居住數十年的居民權益，目前自救會成員有70多位，3分之2居住在這次被排除的區域社區內，但仍有3分之1不願搬遷的居民權益與訴求，仍期盼持續與竹科管理局等多方溝通，達到產業發展與居民共榮的好結果。

立委呂玉玲說，向科管局唯一要求就是徵收不要動到人口密集的住宅區，居民辛苦買下且居住這麼多年的房子，許多仍在繳房貸，就算拿到補償也沒有能力再去買1棟新房。另外，德龍國小搬遷目前已知的可能地點都不恰當，不是靠近靶場就是離原本生活圈太遠，要求科管局要審慎評估。

市議員張肇良表示，居民期盼針對地上物的部分要盡量減少徵收，龍科3期計畫也應加速龍潭都市計畫開發，安置區域應該另尋更大土地，因為居民屆時也不希望居住在工廠旁邊。市議員徐玉樹則說，政府的徵收制度對於地上物徵收非常不合理，不能只重視經濟發展而忽視居住正義，大部分居民訴求仍是反對徵收。