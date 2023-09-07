韓國知名戲劇「社內相親」竟在遠百真實上演！社內千金「艾庭」將與霸道總裁「開朗」及小鮮肉「金炳秀」相親，2位韓國歐爸需與艾庭一同進行2項關卡競賽，該關卡獲勝的人，即可品嚐經典韓國美食，究竟誰可以奪得美人歸呢？

社內千金「艾庭」與霸道總裁「開朗」及小鮮肉「金炳秀」默契大考驗，獲勝者即可與千金約會。(中時新聞網攝)

「第一關」是『一想到OO你會想到什麼？』，題目出現後，需同時說出聯想到的東西，與艾庭一樣者即過關。題目多元有趣，包含「一想到腹肌你會想到什麼？」、「一想到韓國你會想到什麼？」等等，最終由金炳秀3比1獲勝。艾庭與金炳秀大啖弘大韓式飯捲、金守美包裝小菜系列及金守美海苔脆餅乾系列等，過程中，金炳秀更帥氣示範韓國人用湯匙開啤酒，引起現場歡呼。

艾庭與獲勝者金炳秀大啖韓國美食。(中時新聞網)

「第二關」則是『經典動作大考驗』，依據電影或韓劇的名稱，比出聯想到的動作，與艾庭相同者即過關，通過此項大考驗，才算是天作之合。題目包含哈利波特、屍速列車、雷神索爾等等，3人更在「屍速列車」這一題，同時做出殭屍的動作，霸道總裁「開朗」更俏皮地在地上打滾，最終由開朗獲勝。

艾庭與開朗現場品嚐「濟州香」，包含濟州島天惠香柑橘果汁、濟州島青橘果汁等等及黃土房甜柿餅，還有Donglimfood即時湯塊包、Ourhome湯品系列，微波加熱即可完成，就是現代忙碌人的救星；以及韓國的國民品牌Binggrae風味牛奶系列。最後開朗更對艾庭使出韓式撩妹技能，令艾庭忍不住害羞直呼「歐巴」！

艾庭與開朗現場介紹Ourhome湯品系列。(中時新聞網攝)

想要吃到這些韓國道地美食嗎？現在在全台遠百韓國週都吃得到！不過每家遠百展出時間不盡相同。即日起至9/19，於遠百信義A13、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百盛大展開；9/21-10/3在高雄大遠百及遠百花蓮；9/21-10/7則在板橋大遠百。超多種道地韓式料理讓你一秒飛去韓國，千萬不要錯過！