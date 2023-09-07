夫妻間情趣是維持婚姻的關鍵，一名女子表示，先生有早洩問題，進入後15秒就結束，讓她超級無奈，「差在不是次數而是秒數，婚前試車很滿意，早知道不嫁了」，貼文讓大批網友笑翻天，有人建議她帶先生就醫治療，她幽默地說「先生嚴重程度應該要掛急診了。」

原PO近日於臉書社團《匿名3公社》指出，先生工作能力普通，性能力也很差，她說並非行房次數太少或技術不好，而是有早洩問題，她說最扯的一次是進去只有15秒就結束，讓她崩潰地說，「差在不是次數而是秒數，我好可憐，早知道不嫁了」。

貼文曝光，有人質疑原PO為何不婚前試車，「買車前，請先試車」、「為什麼婚前不試車？」原PO則無奈地說，「先生婚前狀態都很好，也讓她很滿意，直到最近才變這樣，還是男人到了一定歲數，就只出一張嘴？」

其他網友笑說，「如果一個男的什麼都普普，妳還是嫁給他，一定是他有『鈔』能力」、「換個方向想，有可能是妳太性感，讓他太興奮受不了」、「好慘，妳也只能買姐夫的份了」、「沒小孩就逃啊」、「搞不好妳是交功課，外面是做口碑的」、「算秒的，可以申請殘障手冊了吧」。也有人建議原PO帶先生去給醫生治療，她以幽默口吻回覆，「近期會找時間去，但這嚴重程度應該要掛急診。」