配合國慶焰火於9月18日將試放，水湳中央公園周邊當天實施管制。(台中市府提供)

今年國慶焰火將在台中水湳中央公園登場，台中市府與國慶籌備委員會預計9月18日試放，當天將有1500發焰火彈、進行長達5分鐘試放，為方便民眾搶先看到精采的焰火秀，市府建議民眾可到大石公園、文修公園等6處觀賞點，而試放當天也將實施部分交通管制。

台中市府民政局指出，今年國慶焰火將於9月18日晚間9點，在水湳中央公園試放5分鐘，基於安全考量，當天晚間8點到9點半，周邊道路包括經貿五路以南、經貿路一段以西、大鵬路以北、凱旋路以東的範圍，因屬於落焰管制區內，將實施管制，禁止人車通行。

此外，被劃設為「布彈區」的經貿路一段以西、經貿五路以南、啟航路以東、敦化路二段以北範圍，因必須事先布置焰火彈，18日當天中午12點起即管制禁止進入，時間持續到晚間9點半。

民政局強調，許多民眾想要在國慶前搶先觀看精彩的焰火秀，市府建議有興趣的民眾可到中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區及大石公園、文修公園、西大墩公園等6處觀賞點，搶先看到焰火試放的景象。