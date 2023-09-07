頭份市公所與頭份市衛生所7日上午特別安排防治登革熱座談。（謝明俊攝）

頭份市公所與頭份市衛生所7日上午特別安排防治登革熱座談，由衛生所主任徐春仕說明防治病媒蚊。（謝明俊攝）

苗栗縣近日出現第3例登革熱確診案例，特別的是這個確診案例是今年國內首例境外感染案例，而且是致死率較高的第3型出血型登革熱，確診者是上個月下旬由東南亞搭機返國後身體不適住院檢查確診，由於患者確診後，醫院並未及時通報衛生局，消息傳出後，引起頭份市長及頭份市衛生所警惕，7日上午特別邀集全市里長及學校教師加強宣導防治病媒蚊，防治登革熱傳染。

根據頭份市衛生所提供最新數據，目前國內登革熱病例已突破了4千例，多為第1、2型登革熱，是近年來的最新感染高峰，頭份市衛生所主任徐春仕分析，這可能與今年的雨水量較多有所關連，尤其是苗栗縣通霄鎮出現了國內首例境外例入的登革熱確診案例，並且還是第3型出血型登革熱，徐春仕特別要呼籲市民們小心防範，在連續的午後雷陣雨帶來住屋各處隱藏性積水，更增加病媒蚊繁殖傳染的可能。

苗栗縣今年首例登革熱，是出現在頭份市斗煥坪營區的現役軍人，因返回台南住家探視後感染，是屬第1型登革熱，頭份市衛生所接獲醫院通報確診後，徐春仕立即通知頭份市長羅雪珠，發動清潔隊等單位對斗煥坪營區周邊展開消毒工作，並全力清除周邊菜園蓄水容器內積水，消除病媒蚊的孳生源。

苗栗縣今年第3例登革熱確診案例，是8月下旬由東南亞搭機返台回到通霄鎮後，因身體不適入院檢查發現確診第3型出血型登革熱，由於醫院並未及時通報縣府衛生局，導致影響消毒防範擴散感染的時機點，因此，頭份市公所與衛生所7日上午邀集全部33個里長以及全部國中小學人員齊聚市公所，加強宣導防治登革熱，期望有效遏止蔓延。