台東縣政府今辦理愛國蒲部落聯外替代道路改善及橋梁興建工程動土典禮，預計最快於明年7月完工通車。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

東67線是台東縣大武鄉愛國蒲部落的唯一聯外道路，每逢颱風豪雨易災阻，鄉公所曾爭取闢建聯外道路及橋梁，但礙於用地取得及工程預算追加未能繼續執行，去年獲原民會核定近億元經費重新辦理，今日工程動土，預計明年7月通車。

台東縣政府今辦理愛國蒲部落聯外替代道路改善及橋梁興建工程動土典禮，將新建1座長65公尺、寬8公尺的橋梁，並興闢兩端連接道路總長371公尺，預計最快於明年7月完工通車，工程經費9980萬元，完成後可取代東67線。

台東縣長饒慶鈴說明，大竹村愛國蒲部落居民對長期以來聯外交通僅有1條對外道路，經由鄉道東67線連接台9線，但東67線除了寬度不足，每逢颱風或地震就會產生落石危及用路人安全，民眾通行險象環生，甚至阻斷道路使部落成為孤島。

台東縣政府自2015年起協助大武鄉公所爭取興闢替代道路，但後續因用地取得問題及工程經費追加等因素，未能繼續施工；2021年重新提報計畫，並於去年再次獲得原住民族委員會核定經費及鄉公所自籌辦理，由縣府協助後續工程工作。

大武鄉長黃建賓表示，未來除了期盼讓部落族人在通勤、通學、農產品運輸等日常可以更方便、安全之外，也更期望可讓吸引更多人進到部落、認識在地特色產業，達到發展觀光旅遊的效益。