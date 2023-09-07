阿里山國家風景區管理處與阿里山9大部落合作舉辦的「阿里山部落鄒年慶」系列活動，自9月底陸續登場。（呂妍庭攝）

阿里山國家風景區管理處與阿里山9大部落合作舉辦的「阿里山部落鄒年慶」系列活動，自9月底陸續登場，今年適逢達娜伊谷自然生態公園成立30周年，慶祝活動融入排灣族、布農族等10多組團隊共襄盛舉，為深化族群共融意義，特別籌畫鄒族部落與泰雅族部落共同合作新創舞碼「山的那一邊」，將首次於 muni 音樂季山美場演出，絕對原汁原味。

阿里山管理處今舉辦「阿里山部落鄒年慶」啟動記者會，阿里山管理處長洪維新表示，阿里山鄒族傳統生活與豐富的生態旅遊資源可說是全台獨一無二的文化瑰寶，阿管處與鄒族9大部落一同推出的「阿里山部落鄒年慶」，自10月起場場精彩的部落鄒年慶，讓來到部落的遊客能參與各種文化體驗。

阿里山鄉長高瑞芳說，每年下半年是上山旅遊好時機，尤其部落鄒年慶是結合在地產業和文化，歡迎大家上山來做客。代表嘉義縣長翁章梁出席的縣府民政處長楊健人表示，阿里山鄒族9大部落結合阿里山的自然生態資源，讓阿里山部落鄒年慶活動備受全台矚目，值得深入體驗原民文化。

「2023阿里山部落鄒年慶」將由山美寶島鯝魚節、達邦愛玉季、生命豆季、來吉感恩祭、新美苦茶油節、茶山hufu涼亭節及逐鹿分享節、樂野產業節等輪番登場，適逢達娜伊谷自然生態公園30周年，結合山美鯝魚節擴大慶祝活動，除有鄒族優秀團隊參加演出外，也邀請排灣族、布農族「伊斯昂文化藝術團」等10幾組團隊共襄盛舉。

另阿管處主辦的「muni音樂季」樂舞交流活動，將於9月24日逐鹿文創園區歌舞展演場及10月21日山美達娜伊谷展演場陸續登場，更請到金曲雙料得主沈文程、金曲實力派創作男聲桑布伊、阿美族原民創作才女舞思愛、偶像劇歌姬家家等協力開唱，展現「來自阿里山最嘹亮的歌聲」。

為迎來下半年的上山旅遊旺季，阿里山管理處5月走至12月陸續推出阿里山9大部落新創遊程，邀國內外遊客一起來鄒族部落旅行，一起踏入鄒族生態及文化的懷抱，感受這片土地的魅力。