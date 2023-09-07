中元普渡是農曆7月重要民俗，新竹市長和宮也在農曆7月23日這天舉行「眾街普」。（民眾提供／王惠慧新竹傳真）

今年報名參加普渡的信眾超過1萬4000人，比去年多出約1000人，供品數量之多動用近百名志工協助整理。（民眾提供／王惠慧新竹傳真）

中元普渡是農曆7月重要民俗，新竹市長和宮也在農曆7月23日這天舉行「眾街普」，並在百年老街北門街封街「擺桌」，請法師誦經度化，今年報名參加普渡的信眾超過1萬4000人，比去年多出約1000人，供品數量之多動用近百名志工協助整理，供桌綿延數百公尺，場面十分壯觀。

長和宮於1742年建廟至今，是新竹市重要的媽祖信仰中心、見證地方歷史發展，每年也固定在農曆7月23日這天舉行眾街普，200多年來從未間斷。長和宮總務黃景謙說，普渡活動從下午1點半到5點左右結束，今年大概收到1萬4000份普渡敬品，比去年1萬3000份還要多。

黃景謙也說，今年動員男女老少近百位志工，也有阿公、阿嬤帶著孫子來幫忙，志工們大家各盡其力，非常熱情，為了方便信眾，也開放在祭拜前現場報名，廟方會安排法師誦經祈福，結束後將開放信眾領回供品。

由於很多信徒參加眾街普後，未把12樣供品帶回去，長和宮就會將平安供品送給弱勢機構或低收入戶家庭，而「米代金」則作為急難救助之用，每年約送出數千份。

家住附近的志工說，每年都會來參加眾街普，聽聞主委說供品較去年增加，也感覺每年活動愈來愈盛大，來幫忙的大家都很熱心，無論天氣好壞一定會來報到；另一名篤信媽祖的志工也說，他從沒車沒房就來當志工，現在有車有房也繼續做，甚至甘願請假不休息也要來幫忙。