歐洲議會的立法進度，通常在選舉前會逐漸停擺，直到新議會和新執委會產生之後。新的草案試圖創造出一種類似現金、可線上線下使用的數位歐元，來維持公共現金的數量。

Mairead McGuinness在記者會上說，雖然執委會在六月提出了一個數位歐元的框架，但是否發布這框架應該由歐洲央行(ECB)來決定。

歐洲央行定於今年10月決定是否推進數位歐元，希望能解決歐洲支付服務提供商短缺的問題。

「現金的使用率更低，我們透過信用卡和手機購物，我們進行電子商務，如果到時候現金大幅減少，如果沒有現金，我們的公共現金(歐洲央行的公共現金)又會流向何處？因此我們需要一個數位版本」，McGuinnes說，歐盟有義務調查這個問題。

她說，向消費者提供選擇十分重要，執委會同時提出了各項措施，以確保現金仍可獲取和使用。

非營利組織Positive Money說，如果現金不再隨處可見，人們更加無法以匿名方式進行支付，這意指著，會有更多個人資料貝轉移到支付服務供應商手中。因此它將數位歐元視為一種「安全和可獲取」形式的公共現金。