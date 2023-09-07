小禎（胡盈禎）7日出席保養品牌代言人記者會，她日前與前夫李進良在男方投資的LuxyGirls影片中合體，引發關注，「阿良說啦啦隊妹妹們都很支持我，他也不懂為什麼，那天的影片也是妹妹們主動說要拍的」。

當天拍攝影片時，好友丁春霆也在現場，小禎大方表示，「很多人在啊，我們朋友都是同一群，大家都是去支持籃協」，李進良與丁春霆熟識？她說：「他們有沒有認識我真的不知道耶，我也不知道有沒有共同朋友，我不會跟朋友們聊阿良，倒是女兒比較常聊，她常抱怨爸爸。」

那有跟李進良聊過丁春霆？小禎表示2人很少聊天，甚至表示可以提供對話紀錄，「我們大多都在講家人跟工作，我不會關心他的交友狀況跟私生活，我們只會溝通該講的事情。」

此外，她日前因為壓力導致腰部後方的帶狀皰疹復發，今表示已經反覆長過4、5次，「我其實不知道它是什麼，圓圓一塊也沒有多長，每次免疫力降低就會生」，她說雖然傷口不會痛，但偶爾會感覺傷口附近的神經刺痛。

她說，之後會到醫院進行健康檢查找出病因，「每次免疫力下降都會長，最近可能沒睡好、事情也多，所以身體發生警訊，告訴我需要休息了」。