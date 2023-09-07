苗栗縣副縣長鄧桂菊7日視察竹南照南國小營養午餐，強調食用在地食材。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊7日視察竹南照南國小營養午餐，要小朋友們少喝含糖飲料。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊7日視察竹南照南國小營養午餐，幫小朋友打菜。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊7日視察竹南照南國小營養午餐，與小朋友們共用午餐。（謝明俊攝）

新學期開始，苗栗縣政府特別重視國中小學營養午餐狀況，7日中午副縣長鄧桂菊赴竹南鎮照南國小視察營養午餐製作情況，並與小朋友們共進午餐，鄧桂菊鼓勵小朋友們多運動少喝含糖飲料，才能長高長壯，縣府教育處推動高鈣飲食，特別公布了20道高鈣料理，期望能透過高鈣飲食有效助長學生成長。

苗栗縣各國、高中、小學目前都有提供營養午餐，為了掌控營養午餐品質，縣府教育處除了開學後的視察外，也會不定期檢測各校營養午餐情況，新學期開學後，教育處特別安排學生人數全縣全多的竹南鎮照南國小觀摩，苗栗縣副縣長鄧桂菊、立委陳超明、竹南鎮長方進興及鎮代會主席何秀綿等並陪同小朋友共用營養午餐。

教育處長葉芯慧表示，縣府今年營養午餐的重點是推動高鈣料理，尤其是國小階段更是小朋友成長最關鍵階段，讓孩子吃得健康，長得高是縣府推動學校營養午餐的重要議題，目前教育處提供了20道高鈣料理菜單，提供各校參考，高鈣菜單包括小魚乾、芝麻、起司等高鈣食物，期望讓小朋友們長高長健康。

葉芯慧並強調，教育處並特別要求各校能優先採用縣內生產的食材，例如，縣府肉品市場的優質豬肉、公館鄉的紅棗芋頭、泰安鄉的竹筍、通霄鎮的有機蔬菜等食材，落實「吃在地、食當季」的健康概念。

照南國小因有全縣最多學生人數，因此，縣府特別向教育部爭取經費興建大型的中央廚房，除了本校以外，還供餐給頭份市文英國中、信義國小、造橋鄉造橋國中、小等共4所學校。副縣長鄧桂菊特別關照小朋友們少喝含糖飲料，多吃高鈣食物，才能長高長好。