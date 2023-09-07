方志友（左）、鄭元暢（中）一同上吳姍儒主持的《萌寵明星粗乃玩》。（TVBS提供）

TVBS寵物實境節目《萌寵明星粗乃玩》難得一開場就舉起酒杯「cheers」，原來是這集特別邀請在新影集《有生之年》飾演夫妻的鄭元暢與方志友，主持人吳姍儒表示：「為了讓小綜（鄭元暢）可以像他在自己的頻道一樣開心快樂，我們才有這樣特別的開場。」

聊到新影集《有生之年》時，他說：「我第一次看完劇本時很興奮，感覺這部好像是我要寫給家人的一封情書，但是拍完戲後我發現，這部戲很像是家要寫給我的一封情書，這部戲給我滿滿家人的關懷、責任與能量。」

方志友也分享：「記得有一場戲，那天我絕對不能跟導演對到眼，一對到眼我們兩個眼淚就噴出來了！」2人還特別爆料他們有床戲，而且很「動」，讓吳姍儒聽了很害羞也很期待播出。

2位來賓家中都有飼養寵物，鄭元暢分享自己的2隻貓有著可愛的名字叫做「霹靂」與「無敵」，在牠們入住家裡之前，還特地準備了6種貓砂盆讓牠們選，親友們都覺得誇張。

方志友也說老公楊銘威養了4隻守宮、1隻蜥蜴、2缸魚和1隻貓，「其實他一直叫我把寵物帶來。」害怕爬行動物的吳姍儒一聽慌張說：「節目開錄前我就講過了，永遠不要邀楊銘威來我們節目。」引全場大笑。