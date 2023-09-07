新竹縣本土登革熱個案再＋1，衛生局做疫調，感染源明確為雲林縣古坑鄉，個案因出現頭痛、發燒、喉嚨痛等症狀，5日經臨床醫師診治並以NS1快篩試劑檢驗陽性後通報，衛生局在第一時間在個案住家50公尺進行化學防治噴藥及清除孳生源，疾管署判定為新竹縣本土案例。

衛生局長殷東成指出，接獲通報後立即進行疫調，發現個案8月19日至26日回雲林老家探視親人，期間8天都到古坑鄉的高林村幫忙割竹筍，8月27日回竹北市住家，9月1日因有頭痛、發燒、喉嚨痛等症狀，5日就醫後經臨床醫師診治並以NS1快篩試劑檢驗陽性後通報。

衛生局立即與衛生所、環保局、公所清潔隊及環保志工，動員32人次對個案居住地半徑50公尺進噴藥消毒，並擴大住家100公尺清除孳生源及積水容器，共清查4個社區共448戶、1建築工地、2幼兒園，發現92個積水容、45個廢棄積水輪胎、2個陽性容器、衛教19人，個案無同住家人，但仍針對住家附近住戶進行健康監測，目前均無症狀。

殷東扇成表示，截至7日止，新竹縣累計10例確診登革熱病例，且均為輕症，其中3例本土，7例境外移入，這種散發型本土案例，感染源明確為南部旅遊史，但也顯示目前社區中潛藏感染風險，呼籲民眾應落實清除孳生源，以阻斷病媒蚊傳播途徑，共同維護社區安全。

殷東成提醒民眾，大雨過後一週為登革熱防治關鍵期，應持續加強雨後環境管理與容器減量，該局也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），疑似個案配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，NS1快篩陽性即通報，以利衛生單位儘速進行疫調等防治作為。