陳奕迅與江海迦合唱新歌。（環球音樂提供）

陳奕迅與江海迦合唱新歌。（環球音樂提供）

陳奕迅（Eason）攜手香港歌手江海迦（AGA）推出合唱新作〈Special One〉，合作蘊釀超過10年，創作靈感源自Eason〈大開眼戒〉中的一句歌詞「若你喜歡怪人，其實我很美」，希望大家學會擁抱自己的獨特性，並覓到一位懂得欣賞你的「怪」的那位Special One。

AGA於10年前與Eason在錄音室相遇，當時便萌生創作〈Special One〉的念頭，最後花了一個通宵的時間完成。她寫歌時思考為甚麼人們總要遵從規範，被大眾的標準去界定區分；所謂的「正常」由憑誰去定義，其實別人眼中的「怪」正正是你的獨特之處，與其裝作正常，不如尋找一位能夠包容、接納自己的對象。

MV之中，Eason再次演技大爆發，飾演一位無法迎合社會常態規範，被定義為「怪人」的上班族。Eason的角色在職場被忽視，被生活鞭撻，垂頭喪氣，上一秒要笑面迎人，下一秒眉頭深鎖，演活不少人的內心狀態。為了逃離世俗眼光，Eason設計了一個虛擬世界，並創造了AGA所飾演的AI角色，而AGA身處的空間，其實是Eason的內心世界，一個隔絕了外界紛擾的舒適區。Eason與AGA在拍攝現場找回10年前的電郵，還播出當時的demo。