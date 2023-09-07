為彭博拆解華為Mate 60 Pro的TechInsights表示，華為此款新機採用了SK海力士的LPDDR5和NAND快閃記憶體。此款手機的零組件幾乎完全由中國供應商提供，僅海力士的記憶體是向海外採購的特例。

SK海力士發言人對此表示，自美國對華為實施出口管制以來，SK海力士便不再與華為有業務往來，針對這個問題，我們已開始調查以取得更多細節，SK海力士一直謹遵美國政府的出口限制。

SK海力士大部分晶片在其中國廠生產。

華為尚未就此事回應媒體置評請求。

目前尚不清楚華為如何採購到SK海力士的記憶體晶片。報導指出一種可能性，即華為在新手機上採用的是2020年美國對其實施全套貿易限制之前所囤積下來的海力士晶片。

美國以國安疑慮為由，在2019年5月將華為列入「實體清單」，亦即所謂的貿易黑名單。此外，美方也對華為祭出《外國直接產品規範》，這表示全世界任何地方的所有公司都不得使用美國的工具與技術為華為製造晶片。