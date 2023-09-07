慈恩社區老師施中揚將廢材茭白筍殼變筍殼絲後，可製作植栽球苔、杯墊等產品，產品品牌為「未來茭點」。（楊靜茹攝）

枇杷社區返鄉青年栽種的「寶薊茶」，提供溫和能量補給，加上原有的茭白筍泡菜，讓社區產業更多元。（楊靜茹攝）

埔里鎮公所將原有產業加上創意發想，開創各社區特色的聯名產品，7日舉行「埔里好選物」成果發表。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

五十甲社區多肉盆栽命名為「大地小時光」超療癒。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮公所連續5年輔導社區產業行銷有成，今年委請知名設計公司以「埔里好選物」為主軸，透過包裝、跨社區產業結合等凸顯產品特色，7日舉行成果發表。鎮長廖志城說，透過產品包裝讓產業行銷聯盟更加亮眼，讓產業能永續經營，創造福利社區。

埔里鎮公所指出，為了鼓勵社區居民運用在地資源發展社區產業，提升自主財源來創造社區福利，連續5年推行社區產業行銷計畫，由良善社區領航，枇杷社區、慈恩社區、籃城社區、桃米社區、五十甲社區共同執行，將原有產業加上創意發想，開創各社區特色的聯名產品。

廖志城表示，為了凸顯各社區產業特色，特別委請知名設計公司來為產品包裝設計，設計師透過走訪、多討論，賦予產品新的名稱與包裝，襯托出產品特色，透過包裝行銷也凝聚各社區的橫向連結，如咖啡禮盒「良辰即時」、深具媽媽風味禮盒「桃野藍調」等。

良善社區區發展協會理事長曾錦榮說，他們將咖啡結合蜂蜜及肉桂推出禮盒「良辰即時」，可依個人喜好加入蜂蜜、玉桂露調味；籃城、桃米社區將醬筍與菜脯連袂推出「桃野藍調」；枇杷社區返鄉青年栽種的「寶薊茶」，提供溫和能量補給；五十甲社區多肉盆栽「大地小時光」超療癒；慈恩社區將茭白筍殼變苔球，可栽種蘭花等植栽，深具潛力是「未來茭點」。

曾錦榮說，社區產業透過新的產品包裝來拉高好感度，讓購買的人擁有溫暖的感覺，進而會想到瞭解社區及體驗社區的人文風華、生活模式與文化習俗，期望在地最有味道及情感的產品受到大眾的喜愛，帶動銷售佳績，可以為社區創造盈餘，讓社區福利更好。

埔里鎮所16日、17日推出農村體驗行程，邀遊客到社區旅遊，體驗綠色慢活、進行食農教育、享用農村風味餐等，當然還有「埔里好選物」展售，相信會受遊客青睞，成為最夯的伴手禮首選。