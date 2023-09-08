好萊塢影星艾爾帕西諾（Al Pacino）6月才驚喜宣布生子，怎料才3個月，就傳出已經與29歲的女友諾爾艾芙拉（Noor Alfallah）分手，且女方還向法院申請孩子的完全監護權。

據《每日郵報》報導，日前爆出艾爾帕西諾已經和諾爾艾芙拉分手，且女方已向洛杉磯法院提交相關文件，申請兒子的完全監護權，而准許男方有合理探視權。但諾爾艾芙拉向法院要求，此過程所支出的任何費用，皆須由艾爾帕西諾強迫支付。

Al Pacino and girlfriend SPLIT as she files for custody of three-month-old son https://t.co/mCWQug785A pic.twitter.com/qomisR4Wna — Daily Mail Online (@MailOnline) September 7, 2023

至於兩人分手後的子女扶養費需負擔多少，在初步的文件中並未提及，但依照加州的法律規定，會等到法院清算父母雙方的收入後裁定，若依照艾爾帕西諾的名氣與資產，外界推測也是由他負擔的比較多。

事實上，艾爾帕西諾在與諾爾艾芙拉生下寶寶前，就已經是3個孩子的爸爸，今年已83歲的他，一開始得知懷孕也很震驚，還在驗了孩子的DNA後，才確信羅曼（Roman）就是自己的小孩，但寶寶才出生3個月就傳出分手，令外界十分震驚。