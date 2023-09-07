Gras以法國傳統料理搭配自然酒為題，讓餐飲呈現質感典雅路線。（Gras提供／朱世凱台北傳真）

能夠放鬆聚餐、享受儀式感的餐酒搭配，是不少人用餐的偏好之一。以傳統法國廚房料理與自然酒搭配為題的Gras French則宣布插旗台北市中山區，為饕客、品酩人士提供新的打卡熱點。SUNMAI金色三麥則為老饕提供新意，首次與日本半熟起司塔名店「PABLO」合作，將豐饒的夏季水果裝進罐裝啤酒，推出「桃子啤酒」、「芒果啤酒」。

SUNMAI金色三麥號稱在「桃子啤酒」中重現經典半熟起司塔內餡的果香，更在啤酒中封存季節限定的水嫩豐沛和香甜柔美，尾韻瀰漫齒間就像是剛剛吃了一顆水蜜桃；另一款「芒果啤酒」則以夏季限定「芒果mini起司塔」為靈感，選用當季的「愛文芒果」釀造，艷陽高照下凝結的香、濃、甜在啤酒中舒展開來，開瓶瞬間飽滿的熟果香氣撲鼻，限時限量上市，每瓶定價109元，即日起全家便利商店獨家販售。

另外，來自日本的「嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」，以鬆軟絲滑、彈牙潤喉的生吐司刷新大眾味蕾體驗，金色三麥與烘焙匠人嵜本再度搭檔，將和食風味代表「黃金柚」入酒，以清爽的拉格啤酒為基底，展現黃金柚的自然精油香氣，每瓶定價139元。

喜愛在餐廳感受人潮氛圍的，或許可到訪Gras French，該餐廳座落於台北巷弄間，店內充滿大膽酒紅與金色系解構出復古巴黎情懷；戶外花園則與老樹比鄰，打造出近乎真實的巴黎街邊酒館風格，來自南法鄉村老奶奶的拿手菜－「橄欖燉鵝腿」 （Oie aux olives）是Gras 經典鄉村料理之一。使用肥美的大鵝腿，經油封低溫慢煮，保有肉質濕潤度與香氣；集結普羅旺斯的特色食材，取風乾番茄的酸與甜，配合醃漬黑橄欖與綠橄欖，帶來不同層次的濃郁風味，最後再以濃郁的鵝肉高湯中長時間燉煮，讓鵝肉與橄欖的酸與甜與熟軟的鵝腿肉巧妙融合。

Gras商業午餐套餐中大受好評的「嫩煎枕頭肉與歐芹青酸辣醬」採用市面少見的枕頭肉，位於豬後腿心，一頭百公斤的豬，只能取出約兩小塊600g的枕頭肉，僅佔整頭豬的1％。油脂量低，卻能保有軟嫩多汁富有彈性的特性，卻也不過硬，口感媲美牛菲力。另Gras季節限定的「法式經典海鮮盤」還吃得到波士頓龍蝦、進口季節生蠔等，份量相當豐富。

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