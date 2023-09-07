蔡英文總統出訪史瓦帝尼，簽署了三項合作文件，其中第三份文件，是要在史瓦帝尼興建戰略儲油槽，有媒體就以此下標「蔡英文稱台灣能源供應更安全」。不過國民黨立委馬文君就揭露，史瓦帝尼自己能源部政策目標之一就是「建立足以維持經濟最多90天的國家戰略石油產品倉庫」。因此這個油槽無關台灣能源安全，而是蔡總統這趟出訪送給史瓦帝尼的「伴手禮」。直言是「大內宣鬧笑話。」

今有媒體以大篇幅報導，「我將在史瓦帝尼建戰略儲油，蔡總統稱台灣能源供應更安全」，馬文君說，第一時間看到這報導，相信大家都一頭霧水，在非洲興建戰略儲油槽，要如何讓台灣能源供應更安全？若是台海緊張，中東的油輪進不來，難道非洲的油能派上用場？

馬接著說，史瓦帝尼本身的石油進口來源非常單一，就是依靠南非。油價波動、美元匯率，與南非的油價管制政策，造成史瓦帝尼很大壓力，如果無法儲備石油，南非若斷供，史瓦帝尼將無油可用。所以，史瓦帝尼自己能源部的官網就寫著，政策目標之一就是「建立足以維持經濟最多90天的國家戰略石油產品倉庫」。

馬大酸，換句話說，這座戰略儲油槽，根本無關台灣能源安全，而是蔡總統這趟出訪送給史瓦帝尼的「伴手禮」，或許特定媒體處理類似新聞總是「大內宣」習慣了，二話不說就冠上台灣，擺烏龍，鬧笑話。至於這座戰略儲油槽又要花多少台灣納稅人的血汗，等立法院新會期開議，值得好好算算帳。