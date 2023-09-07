衛福部長薛瑞元昨（6）表示，將針對65歲以上第六類投保對象，全額補助健保費用，每月826元改由中央負擔，預計明年上路。但薛今天稱「昨天講得有點快」，並解釋預計今年底前擬好計畫，明年送行政院審查，最快後年實施。

近日國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲提出「長者排富補助健保費」政見後，行政院昨天急開會討論，薛瑞元傍晚宣布，將針對「第六類投保對象」全額補助每月826元健保費，預計明年上路。

但薛瑞元今天解釋，預計今年底前擬好計畫，明年送行政院審查，核定之後按照預算編列程序，如果立法院通過，最快114年實施。該方案是針對第六類投保對象中，目前沒有獲得補助的族群，把他們挑選出來，研議補助健保費用。

健保署長石崇良也說明，第六類投保對象共109萬人，其中一部分是由退輔會照顧的榮民，扣除後還有約70萬人，屬於無職業工作者，且沒有依附子女，獨立投保。而這70萬人當中，有部分具低收入戶、中低收入戶、身心障礙等身分，已獲中央或地方補助，因此要盤點是否有漏網之魚。

至於實際受惠人數、預算規模有多少？薛瑞元表示，將由健保署和社家署會合作，使用健保投保資料、社福資料來計算；目前初估預算在100億元之類，由中央公務預算挹注，詳細數字需要再計算。