【全程字幕】萬里老家遭爆「礦業用地」違建！ 賴清德親自回應了

民進黨總統參選人賴清德新北萬里老家近日被爆料有違建，引發各界爭論。賴清德於今日上午回應，「其實我們家是礦工的工寮」，點出2個時間點，分別是老家在民國60年就拿到門牌號、修建日期也是在民國92年至93年之間，因此沒有違反區域計畫管制的要求，也沒有所謂違不違建的問題。賴的回應曝光後，引發大批網友討論，但有人認為「對了對了，賴清德意思是說全台灣有門牌的違建都就地合法囉！那柯文哲也解套嗎？」

賴清德今回應，其實我們家是礦工的工寮，是在北部區域計劃進行建築管制，民國70年以前就存在，那個老房子是出生長大的地方，也在民國60年左右拿到門牌號。北部區域計劃進行是民國70年2月份；那換句話說，那個房子的存在，根本上是沒有違反區域計畫管制的要求，也沒有所謂違不違建的問題

至於新北市府曾經在100年核發合法房子要點，是在100年10月份發布，我我們家的老房子年久失修，會漏雨，我們在民國92年至93年之間，媽媽跟兄弟就修建，基本上應該也沒有違反新北市府的相關規定，「我們願意尊重新北市府調查 ，如果有需要配合改進我們都會配合」、「不過兩個時間點都很清楚」。

賴清德回應曝光後，不少網友湧入《LINE TODAY》相關新聞底下留言，已有超過百則留言，不少人認為「改建有申請建造嗎？如沒申請就還是違建」、「有門牌不代表合法」、「老房子是沒什麼問題，但人家問的是增建的部份呀」、「真好有賴副總統的說明，我家有門牌號，可以再往上蓋樓了」、「那所有人都沒違建問題哦...」、「有門牌號碼，不一定就不是違建」、「社子島上建物也都有門牌啊，它們都是違建」。