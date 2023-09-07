張齡予主持三立台灣台健康資訊節目《健康零距離》(8日）晚播出主題「療癒系生活」，分享「現代人很常聽到療癒，但到底療癒是什麼？」張齡予坦言婚後，最不能接受的，就是成為小孩的媽媽後，自己卻失去了本來有的姓名。

張齡予認為自己生小孩前最需要被療癒的時刻就是下班後，結束一天的工作，尤其是表現不如人意時，她就會跟家人或朋友大吃一頓，而在生完小孩後，她覺得最需要療癒的就是「成為小孩的媽媽，自己卻彷彿不見了」，無論之前在事業上多麼獨立自主，有了小孩後，得要做出取捨，生活重心在小孩，為他們做出不同的人生規劃，她自己覺得很難適應從什麼小姐等變成誰誰誰的媽媽，連自己名字都不見了。這時候她覺得特別需要療癒，而且一定要找「媽媽友」一起紓壓，所以她會定期找許多媽媽朋友一起相聚，一起來家裡溜小孩吃吃喝喝，只有媽媽們可以懂媽媽們的苦悶心情，互相打氣分享經驗，讓大家少走點冤枉路。

張齡予笑說需要療癒時，會回礁溪泡溫泉，去一個跟平常住家完全不一樣的環境，單純只有休息。她表示家裡一直都沒有養動物，因為爸爸小時候養過一隻狗叫做張正熊，把他當作兄弟一樣，結果狗過世，他傷心一輩子，所以從小就不給小孩養寵物，所以她就沒有機會跟寵物或者動物有講心事的機會。不過張齡予會去寵物咖啡廳、農場，摸摸貓、看看狗，也很有療癒作用。這次來賓找來劉伊心，是因為她是一個很會把生活弄得有滋有味的人，吃個飯也是要擺盤擺得很有儀式感，還會帶小孩野餐之類。

過去張齡予當小姐時候，不會想到要搞這麼複雜，還覺得這樣有點假掰，不過結婚後，想法改變很多，生活中的小確幸跟儀式感、雖然會比較麻煩、花時間，但真的蠻必要的，就像是在婚姻存摺裡平常就記得有空就存點錢，有用心過，家人都會有感受，有爭執時才有扣分空間。她記得第一次深刻感受到儀式感的作用是因為婆婆，他們平常都是全家人一起用餐吃飯，婆婆是很細緻、很注重美感的藝術家，所以她即使是買超市的熟食，也一定會拆掉塑膠包裝，擺上精緻挑選的餐盤，有時候甚至點綴一些自己種的香草，提升好幾個層次。

過年過節她也一定會把家裡照節令打扮的漂漂亮亮，家裡的聖誕樹已經有20年歷史，從先生小時候用到了兒子小時候，都保存很好，因為她很仔細收納。張齡予笑說其實道理說出來也不難，她也照著這麼做，這兩年在婚姻生活中，先生總是說家裡弄得溫馨溫暖舒服，讓他回家都很放鬆，所以不會想在外面太久時間，因此提升工作效率，更享受家庭生活。