行政院會通過「災害防救韌性科技方案（2023年-2026年）」，國科會指出，將推動災害防救數位轉型、精進災害防救風險評估與調適策略、提升城鄉災害防救韌性能力等課題，建構數位治理、智慧科技與韌性城鄉的生活環境；國科會副主委林敏聰指出，今年投入7.52億元，明年到2026年將投入8億元，由各部會自行編列。

行政院發言人林子倫上午主持院會後記者會並撰述院長裁示，陳建仁說，近年在氣候變遷影響下，台灣降雨型態日趨極端，颱風和水、旱災的衝擊越來越明顯，因此政院於7月核定國科會災害防救韌性科技方案，盼透過科學技術量能強化中央地方防救災的能力；他強調，各部會應朝高科技如AI智慧演算救災，政府也要納入共同防災圈，與中央應變中心來合作，才能讓防災做得更好。

國科會簡報時提到，行政院2019年到2022年災害防救科技創新服務方案（簡稱創服方案），251筆科研計畫總經費逾25億元，共產出597項研發成果，其中227項已可落實研發成果，如精緻預報及劇烈天氣即時預報技術、乾旱預警與水情長期推估、民生公共物聯網、災害情資等。

談及最新的4年期災害防救韌性科技方案，國科會簡報指出，策略包含災害防救數位化、建立災防跨域平台資料庫等，精進災害防救風險評估與調適策略方面，將針對各類災害層級風險評估等，至於提升城鄉防災韌性能力方面，包含智慧災防預警技術研發等。

國科會表示，將凝聚10個部會所屬20個參與單位災防科技研發能量，發展防減災工具與調適策略以減緩災害風險衝擊與損失，並將研發成果落實應用於中央與地方城鄉單位災害防救實務作業上；期望科研成果，在重大天災時，確實掌握先機、超前佈署」，使城鄉民眾的傷亡與損失達到「零目標」。

至於此計畫是否有目標？國科會自然科學及永續研究發展處處長羅夢凡補充，主要希望達到監測資料數位化並建立大型資料庫，透過AI智慧運算等，加值產出成果，也盼能對於預警、預測、災損評估有絕對幫助，提供廣泛運用。