農業部長陳吉仲昨日公開中央畜產會與超思的專案雞蛋進口合約，其中「代收轉付」等條約掀起廣大爭議。（農業部提供）

農業部長陳吉仲昨日公開中央畜產會與超思的專案雞蛋進口合約，其中「代收轉付」等條約掀起廣大爭議。業者表示，對比當初1450案同樣爭議不斷，農業部這次反而公開與超思合約帶有政治思維，目的在大選前吸引所有輿論砲火於一身，「上周大家還在討論賴品妤和記者的推拉糾紛，現在誰還談她」？

不具名國貿業者表示，農業部說9家貿易商的實際獲利只有最高8％的服務手續費，也許將來某些計畫會優先給這些廠商也說不定，但是否還有從政府賺取其他利潤就不得而知了。

該業者說，陳吉仲這次作法相當有趣，當初1450一樣是政府採購案，當時面對各方質疑都沒秀出合約，合約照理說應該是密件，這次為何主動公開合約？陳吉仲不會不知道一旦公開合約只會沒完沒了，各界一定都會檢視合約，隱藏利潤大家都會在追，但大選前確實需要一位「不只擋子彈，還會吸引子彈」的存在，「現在還有誰在談雲豹小公主賴品妤」？

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大農經系系主任兼所長徐世勳表示，這次進口補貼(或所謂的價差吸收)政策為何引來批評，主要是公平性問題。假如有業者在更早以前就已經取得緊急專案進口的資訊，那就可能賺到，當然對其他業者就不公平。

另外這次是緊急專案進口，農業部說貿易商只有賺服務手續費，其實每家貿易商進口蛋的來源國生產成本、品質、防檢疫標準(禽流感疫區)等都不同，這才是賺錢的貓膩，外人不得而知。

徐世勳說，以巴西蛋為例，若吸收關稅、外銷運費的是出口國的巴西政府那還好，就像我們出口補貼鳳梨外銷運費那樣，但現在卻是我們政府(進口國)在吸收關稅運費，根本是在幫助巴西蛋農，打擊我國內蛋農，落井下石，情何以堪？