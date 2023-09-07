宜蘭縣警察局三星分局大洲派出所員警訊速於3小內尋獲走失的失智林婦。（大洲派出所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

海葵颱風來襲前夕，宜蘭縣三星鄉72歲邱姓老翁報案稱70歲的妻子林姓老婦2日上午10時許，自行步出家門外出後至中午仍未返家，因林婦患有失智症及語能障礙，無法正常表達，且未攜帶手機，擔心她的生命安全；警方獲報後，即派員調閱路口監視器並分頭協尋，所幸迅速於3小時內尋獲林婦，其家屬對員警感激不已。

邱翁2日上午11時許至三星分局大洲派出所報案，稱林婦自行步出家門外出後，至中午仍未返家，因其妻年事已高、行動不便、患有失智症及語能障礙，無法正常表達，且未攜帶手機，適逢海葵颱風即將來襲，可能會危及生命安全，焦急萬分的請求警方協尋。

大洲派出所副所長翁忠及警員黃智偉當時執行巡邏勤務時，獲報後除通報各單位協尋外，即在轄內積極找尋，並派員調閱轄區路口監視器，研判可能行走的路線分頭協尋。

所幸於下午2時 40分許在三星鄉大洲活動中心旁樓梯間尋獲林婦，見該婦人身上衣物均已濕透，員警見狀即刻帶回派出所取暖，並通知家屬前來帶回和攜帶乾淨衣物讓她更換。林婦家屬對於員警受理報案後，能在短短3小時內積極尋找且迅速尋獲，深表感謝。

三星分局呼籲，家中如有易走失的長者或是身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或予以協助佩戴留有聯絡方式的配件等，有利辨別其資訊的物件，可讓警方發現時第一時間即能確認走失者身分，以迅速聯絡家屬，讓迷途長者能平安找到返家的路。