美國賓州一座監獄傳出看守出現漏洞，一名殺人犯趁著獄卒不注意，竟以類似「螃蟹走路」的方式爬上圍牆，成功逃走。值得注意的是，該監獄今年5月才發生類似事件，引發外界對獄方管理的嚴重質疑。

根據美聯社、BBC報導，這起越獄事件發生在8月31日上午9時左右，34歲的巴西裔囚犯卡瓦爾坎特（Danelo Cavalcante）利用打籃球的時間，趁獄警一個不注意，先把手放在牆上，腳踩著另一面牆，推動自己向上移動，只花了短短8秒就消失在鏡頭外。他再越過鐵絲網，從監獄屋頂一躍而下逃脫。

美國賓州一名殺人犯日前成功越獄，畫面在網路上瘋傳。

Murdered woman in Brazil. Broke into our country illegally. Murdered another woman here. Now on the loose. But one story of how many hundreds if not thousands like him under Joe Biden’s open borders policy? https://t.co/Z7eFMy5jgn — Chris Stigall (@ChrisStigall) September 5, 2023

事實上，早在今年5月就有犯人利用這樣的方式企圖越獄，當時獄警在5分鐘內就察覺有異，當場逮人，並在事後針對該區域進行改造，屋頂加裝刮刀刺網防護。不料還是防不勝防，等到獄方發現時，犯人早已逃跑1小時。

目前賓州警方追捕行動已進入第8天，祭出2萬美元懸賞金（約新台幣64萬元），希望民眾能協助提供線索。卡瓦爾坎特因2021年持刀在孩子面前凶狠殺害前女友，上個月遭判終身監禁。