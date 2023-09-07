美國賓州一座監獄傳出看守出現漏洞，一名殺人犯趁著獄卒不注意，竟以類似「螃蟹走路」的方式爬上圍牆，成功逃走。值得注意的是，該監獄今年5月才發生類似事件，引發外界對獄方管理的嚴重質疑。

根據美聯社、BBC報導，這起越獄事件發生在8月31日上午9時左右，34歲的巴西裔囚犯卡瓦爾坎特（Danelo Cavalcante）利用打籃球的時間，趁獄警一個不注意，先把手放在牆上，腳踩著另一面牆，推動自己向上移動，只花了短短8秒就消失在鏡頭外。他再越過鐵絲網，從監獄屋頂一躍而下逃脫。

美國賓州一名殺人犯日前成功越獄，畫面在網路上瘋傳。

事實上，早在今年5月就有犯人利用這樣的方式企圖越獄，當時獄警在5分鐘內就察覺有異，當場逮人，並在事後針對該區域進行改造，屋頂加裝刮刀刺網防護。不料還是防不勝防，等到獄方發現時，犯人早已逃跑1小時。

目前賓州警方追捕行動已進入第8天，祭出2萬美元懸賞金（約新台幣64萬元），希望民眾能協助提供線索。卡瓦爾坎特因2021年持刀在孩子面前凶狠殺害前女友，上個月遭判終身監禁。

文章來源：Pennsylvania murderer escaped by scaling a wall topped with razor wire, prison official says

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