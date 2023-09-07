台灣民眾黨總統參選人柯文哲（右）7日舉行「醫療政策記者會2－人權自主 安寧善終」，曾是前總統陳水扁民間醫療小組發言人的陳昭姿（左）現身會場。（劉宗龍攝）

【全程字幕】不避諱支持代理孕母、安樂死！ 柯文哲舉2經歷曝表態原因 @ChinaTimes ​

民眾黨總統參選人柯文哲7日召開記者會，觸碰代理孕母與安樂死等「禁忌議題」。柯文哲表示，自己當加護病房主任，每天看病人死掉，才知道善終是什麼意思，他個人贊成安樂死，「我真的相信說世界上有生不如死的局面，為什麼一定要讓那些病人死的很慘，沒有必要」。

柯文哲今天上午舉行「人權自主，安寧善終」醫療政策記者會，代理孕母解禁推動者陳昭姿及已逝體育主播傅達仁之子傅俊豪與談。

柯文哲表示，傅達仁因為是末期胰臟癌，當時有接受安寧緩和醫療，傅曾經辦過書畫展，自己有去看，傅達仁對他的改變就是安樂死議題。

柯文哲說，自己當小醫生的時候，問老師朱樹勳什麼是死亡，朱回答「我說他死了，他就死了」。當時他想說，奇怪，怎麼這種答案，講這種答案會不會太傲慢，後來變成大醫師，問台大教授陳聰富，中華民國法律，不管民法、刑法對死亡都沒有定義，實在很麻煩，陳冷冷看著他說「判定死亡不是你們醫生的責任，難道是我們律師的責任嗎？」後來才知道，這是醫生要去面對。

「死亡怎麼定義，不如倒過來問，怎樣才算是活著？」柯文哲指出，人家說生不如死，真的有那種情形，他當台大醫院外科加護病房主任17年，葉克膜裝上去，器官不會恢復，機器不拆的話可以撐很久，最後不要說褥瘡，「整個人就⋯⋯我很難去形容那個長什麼樣子」。

柯文哲表示，在台灣關於臨終病人要怎麼照顧，已經有兩部法令，《安寧緩和醫療條例》、《病人自主權利法》，安寧緩和醫療條例是說，當有病人情況不好，醫生可以在家屬同意下不在給予積極治療，病人自主權利法則是自己遇到什麼情況，想接受怎麼樣的治療。

柯文哲說，至於「尊嚴善終法」就是俗稱的安樂死，如果有一天病人意識清楚，遇到一個情況，不是停止治療，而是可以善終。柯指出，自己當加護病房主任，每天看病人死掉，才知道善終是什麼意思，善終是一種福氣，不太容易。

柯文哲指出，今天不是一來就說台灣應該通過安樂死條例，但是他也很清楚，《安寧緩和醫療條例》、《病人自主權利法》推動這麼多年，台灣的醫界還是很避諱談論死亡，即使有這兩個法律，也沒有做得非常好，這兩個法律要落實執行。

柯文哲認為，安樂死的問題，他個人是贊成，因為他實際上看過那些病人的樣子，「我真的相信說世界上有生不如死的局面，為什麼一定要讓那些病人死的很慘，沒有必要」。

柯文哲表示，今天談兩個題目（代理孕母及安樂死）都是有爭議，他作為醫療實際工作者，認為這有什麼理由反對，拿出來給大家討論。

柯文哲總結，這個世界上不是每個人都相同，有些人想生小孩，問題是沒有子宮，不管什麼原因；也不是每個人想得到癌症，問題就不幸得到癌症，得病不是那個人願意，可是在這個狀態下，能不能選擇比較舒服的方式，可是我們這個國家不知道什麼樣的理由要去禁止這些事情，他無法理解，他個人的理念也是，政治要解決人民每天遇到的問題。