國內小型休旅車市近來話題聚焦在TOYOTA全新輕休旅車YARiS CROSS，以及訴求「超規滿配 越級打怪」的MG ZS旗艦版，前者預計月底上市，預單兩周接單已破千；MG ZS旗艦版線上訂車、預約試乘皆優於預期。

YARiS CROSS延續TOYOTA SUV家族設計語彙，以流線的車身線條描繪出動感活潑的外觀，上周六於高雄舉辦的「第18屆KKBOX風雲榜」搶先登台亮相；在等級編成上，目前提供享樂、酷動、潮玩版共三等級，車色則提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍6種選擇。

YARiS CROSS享樂、酷動、潮玩版預購價分別為72.5、76.5、83.5萬元，享樂版更可以汰舊換新預購價67.5萬元起接受顧客預先下訂，和泰汽車表示，目前3 款車接單總數已超過1000台，依不同規格比例約為5:45:50，顯見高規版仍是較受歡迎的規格。

8月底發表的MG ZS旗艦版也來勢洶洶，採取「超規滿配」單一編成銷售策略，除了擁有新潮外型、質感內裝，更跨級配備如全景天窗、MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統等等，據MG官網資訊，目前提供線上預約專屬8000元原廠配件金優惠，或是70萬48期1.99%利息購車/首年低月付60期等輕鬆入主方案。按品牌先前公布月銷500台的目標來看，目前接單的優於預期的情況來看，晚訂車的消費者大概又要面臨等車的狀態。

另外，MG Taiwan也表示，經銷拓點部份，林口、新莊、八德、沙鹿、屏東及花蓮全新據點已展開營運，目前全台共有17間展示中心與22間服務廠建置，全新展示中心員林、新營、南投、桃園，以及全新服務廠嘉義、永康、新營，亦將於今年底前陸續動工，朝向5年之內達成50間展示中心與60間服務廠的目標邁進。

TOYOTA YARiS CROSS搭載1.5L Dual VVT-i引擎。（和泰汽車提供／陳大任台北傳真）

TOYOTA YARiS CROSS擁有458L行李廂容量。（和泰汽車提供／陳大任台北傳真）