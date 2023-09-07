嘉義縣盧姓女子今年6月2日深夜以枕頭悶死7旬老父後輕生，經送醫搶救脫離險境，嘉義地檢署8月31日偵查終結，認為盧女涉犯殺害尊親屬罪提起公訴，今移審台灣嘉義地方法院，經法官訊問後，盧女裁定羈押，而盧女殺父案將成嘉義第2起國民法官案件。

47歲盧姓女子疑因受不了73歲父親失智情況日趨嚴重，常有言語暴力，讓她身心俱身心俱疲，今年6月2日當天涉嫌讓73歲父親服藥後，拿枕頭悶死父親後，服藥欲輕生被救回，當天竹崎分局獲報抵達現場，盧父已死亡，盧女則意識不清，緊急送醫後恢復生命跡象。

同月3日檢察官郭志明會同法醫師相驗、解剖死者後，認被告盧女涉犯殺害尊親屬案件，犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞，聲請羈押獲准，經檢察官綜合全部卷證資料，認為盧女所犯罪嫌屬國民法官法案件，8月31日偵查終結提起公訴，今移審嘉義地院。

嘉義地檢署呼籲，國民法官法案件新制，係藉由民眾多元意見納入司法偵查、審理程序，以此建構並實現符合國民法感情的司法正義，提請民眾理性討論司法案件，給予國民法官、職業法官共同客觀、公正審理案件的空間。

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