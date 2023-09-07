即日起至10月1日，到莫凡彼餐廳購買2.4L家庭號冰淇淋任1盒，享有特價外也能獲得保冷袋和球冰淇淋兌換券2張。（莫凡彼提供／朱世凱台北傳真）

中秋送禮除了吃傳統糕點外，小巧典雅的非月餅禮盒也很受年輕客群喜愛，高溫消暑的冰淇淋成為熱門選項之一，冰淇淋品牌莫凡彼今年同樣瞄準商機，推冰淇淋禮袋組，讓送禮跳脫傳統框架，改用頂級冰淇淋攻佔消費者的味蕾，並祭出限時優惠。酷聖石則耍萌推「LINE FRIENDS齊聚中秋」，冰淇淋搭餅乾口感，可愛又精緻。

莫凡彼發現2.4L家庭號很受家庭客群青睞，大容量包裝適合團聚分享，用來送禮既新鮮又體面，即日起至10月1日，凡至莫凡彼餐廳購買2.4L家庭號冰淇淋任1盒，除了享優惠價1099元（原價1350元），再加碼送品牌保冷袋1個及單球冰淇淋兌換券2張。此次活動在莫凡彼網路商店同步販售中，並提供冷凍宅配到府或7-11取貨服務，對於需要跨縣市送禮的民眾來說相當方便。

酷聖石的「LINE FRIENDS齊聚中秋」每盒內含3入冰淇淋無比派與6入冰淇淋餅乾，冰淇淋無比派選用經典香奶冰淇淋與季節熱銷回歸—極濃巧克力冰淇淋，外觀精緻可愛，口感介於蛋糕和軟曲奇之間，中間夾入冰淇淋，相當具有新意；冰淇淋餅乾選用草莓冰淇淋、本土限定鐵觀音冰淇淋、季節熱銷回歸生乳酪冰淇淋，一次享受3款熱門口味。11日前預購中秋禮盒，1盒享88折、2盒享85折。