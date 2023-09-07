屏東中正國小有棵近90年的麵包樹，因出現樹瘤、中空與腐朽等狀況，將於教師節當天移除，校方將透過藝術展覽與大家一起好好告別老樹。（謝佳潾攝）

屏東中正國小有棵近90年的麵包樹，因出現樹瘤、中空與腐朽等狀況，將於教師節當天移除，校方將透過藝術展覽與大家一起好好告別老樹。（謝佳潾攝）

屏東中正國小有棵近90年的麵包樹，陪伴幾代人的童年時光，但近年因陸續出現樹瘤、中空與腐朽等狀況，可能造成未知的校園安全危險，經樹醫生診斷後建議移除，消息一出後，不少校友紛紛表示不捨，對此，校方正蒐集老照片、故事，將於教師節當天展出，藉此與大家一起好好告別老樹。

中正國小表示，校內有棵麵包樹，樹齡近90年，有4層樓高，它見證了時光的流轉，也記錄了學校的歷史，但近年老樹陸續出現樹瘤、中空與腐朽的狀況，可能會造成未知的校園安全危險，所以今年6月請來屏科大植物醫學教學醫院的樹醫生前來診治。

而經樹醫師診斷後，發現麵包樹的樹幹基部有嚴重發生瘤狀物、膨大、中空及腐朽等情形，且樹冠逐年形成枯枝，在為避免掉落的不斷修除下，樹冠一直縮小且枝幹呈光禿情形，同時多處樹幹還有樹皮開裂的狀況。

樹醫師建議校方，麵包樹基部嚴重受損、樹勢漸衰弱，為避免外來樹體或枝幹斷裂、倒塌造成校園公共安全問題，建議將老樹移除。對此，校方接受建議，經函文縣府報准移除後，預計28日教師節當天移除老樹，而消息一出後，不少校友紛紛透過臉書表示不捨。

許姓校友表示，「母校的麵包樹，承載了我們許多童年回憶，下課時，最愛和同學繞著它玩捉迷藏，曾經遠赴重洋在異鄉的校園驚喜偶遇相似的大樹，卻發現不是那個熟悉的它，而我也不再是當年那位穿著制服的小女孩了」！

黃姓校友表示，「親愛的麵包樹爺爺，很榮幸我們很多家人都在中正國小就讀，謝謝您在不同的世代裡，為我們創造共同的回憶」。何姓校友也感性道，「真的太難過了，真的很捨不得麵包樹老爺爺」。

對於大家的不捨，校長陳文俊表示，學校正在籌備一系列紀念活動，包括透過網路徵集麵包樹的圖文，計畫在教師節當天藉由藝術展覽展出，同時也會舉辦祈福活動，在校內種植「新生之樹」，也就是鳳凰木，讓大家再一起創造另個永恆的回憶。