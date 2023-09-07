溫馨傳承中秋文化，高雄兒童美術館將於9月10日下午4時推出「月娘圓．來團圓－胖叔叔中秋說故事」活動，歡迎家長帶著家中小朋友來到兒美館，聽國際故事達人「胖叔叔」說中秋節故事，並品嚐百年餅店－舊振南送給孩子的傳統台式人氣月餅蛋黃酥，正是應景「八月十五月正圓，中秋月餅香又甜」的好滋味。

「月娘圓．來團圓－胖叔叔中秋說故事」活動，邀請大小朋友手牽手慶中秋！（圖片來源：高雄市文化局提供）

為延續傳統文化與吃食之美，高雄兒美館攜手在地百年餅店－舊振南，自2012年迄今已合作逾十年，源自雙方都有科技年代也應保留美好傳統習俗與節慶文化的念頭，在花好月圓的中秋佳節，走入兒美館聽胖叔叔說故事已然成為經典。今年，以月之圓照人之團圓，祈盼藉由說故事，感受當ChatGPT都能陪著人們聊天的年代，種下一絲闔家團聚的美好與溫馨的節慶氣息。

在胖叔叔的重新詮釋下，經典故事不僅啓發孩子無限的創意，更引領他們思考文化與寓意的深層意義。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄兒美館表示，今年邀請說故事達人－胖叔叔帶來大家耳熟能詳的《嫦娥奔月》和日本經典傳說故事《竹林公主》，讓大家認識二地不同的傳統故事。在胖叔叔的重新詮釋下，大小朋友可在《嫦娥奔月》故事中，再聽一次力大無窮的英雄后羿射下九個太陽、美麗的妻子嫦娥奔月的緣由，保證令人再三回味。而《竹林公主》的傳說在日本最早約可追溯到平安時期，最廣為人知的版本，故事講述一對住在竹林的老夫婦，爺爺取竹子時，發現閃閃發光的竹子，切開來後竟有位可愛的小女嬰，在老夫婦的照顧下長得亭亭玉立主，她的美貌引來許多貴族甚至是天皇來求婚。這些故事不僅啓發孩子無限的創意，更引領他們思考文化與寓意的深層意義。

一年一度的高雄兒美館胖叔叔說中秋故事廣受大小朋友歡迎（圖片來源：高雄市文化局提供）

兒美館希望透過故事與美食的傳承，創造親子家庭溫馨團圓的節慶體驗，邀請民眾踴躍參與。活動將於9月10日（週日）下午4點正式展開，邀請親子家庭前來兒美館聆賞胖叔叔的精彩故事。活動當日下午3點30分起，由大人陪伴2-12歲小朋友現場排隊領取號碼牌，即可獲得舊振南餅店為本次活動特別準備的限量好禮「蛋黃酥」，每位小朋友限領一份（限量400份，送完為止）。