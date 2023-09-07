女騎士遭追撞好心扶起肇事人 他竟開溜辯稱「未注意」

台中38歲黃姓女騎士上月22日騎乘機車在北屯區熱河路與崇德二路口停等紅綠燈，卻突遭1輛機車的從後方追撞受輕傷，黃女與路人協助對方站起，未料她告知對方已報警處理後，對方竟駕車離去，不留任何聯絡方式；警方循線追查肇事駕駛39歲陳姓男子，並依涉及肇事逃逸和過失傷害移送偵辦。

事件發於8月22日上午10時許，黃女在熱河路與崇德二路口等紅燈時，突遭陳男騎車從後方追撞。儘管黃女也受了輕傷，仍保持冷靜和同理心，與路人一起協助對方站起並拾回散落在地上的物品。同時，她告知對方已報警處理，不料對方卻突然駕車離去，未留任何聯絡方式。

台中市警察局第五分局員警王御蒲獲報趕到現場先安撫黃女，接著積極蒐證，製作事故現場資料。王員藉附近監視器影像追蹤肇逃車輛，取得其車號號，本月4日通知陳男到場製作筆錄。

陳男稱因身體不適且趕著上班，未發現黃女受傷，因此離開現場。王員只得播放現場監視器的影像和黃女受傷的照片，讓陳男啞口無言。警方提醒陳男，遇到交通事故應該留在現場處理，任何逃逸行為都難以逃脫法律的制裁。並將陳男涉及肇事逃逸和過失傷害，移送至台中地檢署偵辦，同時與黃女聯繫，告知後續求償的相關事宜。

警方呼籲，發生交通事故時應保持冷靜，盡早報警，勿逃離現場，以確保安全和法律的公平執行。