OPPO A98配備6.72吋螢幕，採用高通Snapdragon 695 5G，配備8GB+256GB，並支援最大1TB記憶卡擴充。借助OPPO的內存擴展技術，手機的RAM容量可以將部分的ROM儲存空間轉換為RAM使用，A98最高可以擴展8GB，使暫存記憶體容量增加一倍。

照相部分，OPPO A98 5G支援更高規格的攝影性能及影音體驗，擁有6400萬畫素AI主鏡頭、3200萬畫素前鏡頭、高達40倍顯微鏡頭等藉由先進演算法呈現億級清晰成像。

另外，OPPO A98配備了超級閃充和電池容量，67W SUPERVOOC充電5分鐘即可享受6小時通話。5000mAh超大容量電池充滿電後可連續通話39小時，充滿電後，待機狀態下可長達17.5天。此外，A98還搭載了OPPO電池健康引擎，使電池在多達1600次完整充放電循環後仍能保持約80%的蓄電能力，從而使電池在長達四年使用時間裡保持最佳性能，有效延長電池壽命。

根據市調機構資料顯示，台灣7月智慧型手機市場OPPO排名第三名、市占率11.6%，冠亞軍分別為蘋果、三星，換言之，OPPO為台灣市場銷售表現最佳的大陸品牌手機。以數據來看，OPPO在7月主要動能來自於Reno10系列，另外，A系列的A78、A57亦有不錯的銷售表現，也顯示出OPPO2的A系列在台灣中階機款也已經打下不錯的基礎。