周四日經225指數收盤下跌249.94點或0.75%，為32991.08點，早盤一度觸及近五周新高。東證一部指數早盤觸及33年高點，收盤跌9.15點或0.38%，為23838.38點。
日經已強勁反彈，今年以來上漲25%，為全球表現最佳的股市之一。
Daiwa證券分析師Kenji Abe說，投資人對日本股市有積極的看法，但是也有一些負面消息，美國國債殖利率走高，讓人們變得較務實。
周三美國公布強勁服務業資料，市場預期利率會在更長時間維持高位，推高了兩年期國債殖利率。
較高的無風險回報率，給美股成長型股票帶來壓力，這同樣也反映在日本和其它亞洲股市。
追蹤客戶輝達(Nvidia)隔夜的下跌，愛德萬測試大跌6.6%，為跌幅最大個股。
軸承製造商NTN在發行了零息可轉換債券之後，股價大跌5.4%。
中國公布八月進出口皆呈現衰退，但表現優於預期。但這對日本出口商不是好消息。
然而疲弱的日圓，仍支撐了出口商競爭力。在早盤交易中，日圓兌美元匯率曾觸及147.87的近10個月低點。
三井E&S集團上漲4.2%，儘管因流動性較低而被日經指數除名，但在本周仍大幅上漲。
在成功發射一枚登月火箭之後，三菱重工股價攀升至近26年半新高。
食品生產商Toho在上調獲利預期之後，股價飆升22%。
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