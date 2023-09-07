依產品別，商用加值產品的營收為87億元，年減10%；資訊消費產品的營收為119億元，年增1%；通訊產品的營收為16億元，年增24%；半導體營收為120億元，年減9%。
累計前八個月，商用加值產品的營收為730億元，年減3%，占總營收的比重為29%；資訊消費產品的營收為775億元，年減19%，占總營收的比重為31%；通訊產品的營收為98億元，年減2%，占總營收的比重為4%；半導體營收為893億元，年減2%，占總營收的比重為36%。
聯強(2347)今年8月營收342.36億元，月增7.90%、年減4.99%，寫下今年第三高；前8月累計營收為2496.12億元，年減8.54%。
依產品別，商用加值產品的營收為87億元，年減10%；資訊消費產品的營收為119億元，年增1%；通訊產品的營收為16億元，年增24%；半導體營收為120億元，年減9%。
累計前八個月，商用加值產品的營收為730億元，年減3%，占總營收的比重為29%；資訊消費產品的營收為775億元，年減19%，占總營收的比重為31%；通訊產品的營收為98億元，年減2%，占總營收的比重為4%；半導體營收為893億元，年減2%，占總營收的比重為36%。
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