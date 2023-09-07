代表民進黨參選台北市第7選區（松山、信義）立委的市議員許淑華今（7）日發文提到，廣慈社福園區內針對身障朋友有些不友善空間，她已先爭取三台復康巴士停車空間，強調未來將再做全面性盤點現有園區空間並繼續協助。

許淑華今在臉書表示，她受邀參加信義南港身障資源中心開幕茶會，現場很多身障朋友開心有這樣的空間，協助他們上課跟玩耍，出席的有長期關心身障朋友權益的陳節茹委員、戴錫欽議長、陳宥丞議員以及長期關注身障朋友的秦慧珠議員，還有在地里的蔡桂清里長、楊玉堂里長都共同出席，一起為身障朋友加油。

許淑華提到，廣慈社福園區內，針對身障朋友仍然有一些不友善空間需要協助改善，包括無障礙空間、避車彎不足導致復康巴士無法停車的窘境，她已經爭取三台復康巴士停車空間，但是仍然不足，等待C標居民全部進駐後，再做全面性盤點現有園區空間，能再繼續爭取的部分，她會再協助。