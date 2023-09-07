關西鎮農會去年透過新竹縣府農業處向桃園農改場取得桃園3號仙草品種5年非專屬授權，去年小面積試種效果不錯，今年首度開放農民栽種，面積約6至8公頃，適逢白露節氣，首批採收的桃園3號也將入庫存放2年後熟。

關西仙草受歡迎程度居高不下，為讓農民有更好收益，關西鎮農會去年透過農業處協助，取得桃園農改場研發的桃園3號仙草品種5年非專屬授權，讓新竹縣農民能嘗試栽種仙草新品種。

關西鎮農會推廣股主任陳進喜表示，桃園3號有抗熱、香氣足、天然食物膠含量多、產量高特色。仙草為1年1收作物，栽培期從每年3月種下之後，直到9月初白露節氣，才正式採收，直到9月中。由於成熟期間正好是天氣最炎熱之時，桃園3號的抗熱體質，讓仙草避免熱傷害，加以成熟期較長，讓產量得以較其他品種來得高。

目前關西鎮整體仙草栽種面積約45公頃，陳進喜表示，跟農會契作的農友26人，面積約25公頃，適逢白露節氣，正式進入仙草採收期，農會也會到每戶採樣，經過382項農藥檢測合格後才會採購。陳進喜強調農會重視食安，也都有做產銷履歷驗證，確保民眾吃得安心。