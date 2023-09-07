太魯閣事故車廂在2年後又陸續發現疑似有罹難者遺骨以及相關遺物，行政院副院長鄭文燦會中指示要向家屬致上誠摯歉意，但台鐵局長杜微今稱，關懷小組已透過Line或致電方式表達關切跟歉意，挨批誠意不夠。對此，行政院副院長鄭文燦未正面回應，僅稱他有要求關懷小組採取一對一方式追蹤，讓每位家屬感受到用心和貼心。

杜微上午在行政院會後記者會上指出，目前從車廂清理出來的遺留物共168件，都已公告上網，也會主動聯絡家屬協助認領，現有8件認領完畢；昨日會後也立即透過關懷小組就此事向家屬致歉，因為雙方過往都有通聯紀錄，本次是以社群軟體Line或是致電方式表達關切跟歉意。

外界質疑台鐵局做法過於草率，誠意不足，鄭文燦下午出席「台北101『WELL健康建築白金級認證』授牌典禮」前接受媒體聯訪指出，昨天他請台鐵成立關懷小組，必須採取一對一方式追蹤，讓每位家屬感受到用心和貼心。

另外，傳出台鐵局和道安會在昨日檢討會議各執一詞，台鐵局認為法院還在審理此案，且運安會後續還要調查，因此保留車廂，但運安會則稱，調查重點在於事故經過，未要求台鐵不能清理車廂，雙方各有立場，讓行政院政務委員羅秉成忍不住發聲，認為從來沒有「封存」兩字，且「保留」的意思並非不用清理，台鐵有很大誤解。

對此，行政院林子倫說，相關會議討論重點皆為釐清情況，確保家屬權益受到妥善保障，也是目前政府的當務之急，不必多加詮釋與臆測；運安會執行長林沛達說，針對不同單位之間的橫向溝通，會立即展開程序面上的檢討，預計會在1個月內完成。

鄭文燦表示，會議上的確有檢討事故現場的作業SOP，特別關注事故車輛的點交、現場清理等，也請各單位根據SOP制訂要點。