第一屆太平洋健美賽，來自全國250位以上的選手共聚一堂，活動也加入在地元素表演，氣氛熱絡。（主辦單位提供）

主委蕭江宗元（左3）強調積極爭取國際賽事花蓮舉辦。（主辦單位提供））

、健美運動盛行，第一屆「太平洋盃全國健美節」在新天堂樂園登場，來自全國2百多位選手報名參賽，結合原民文化與觀光元素，為觀眾呈現獨一無二的體育盛宴。花蓮健美健身委員會主委蕭江宗元強調，未來將積極爭取國際賽事在花蓮舉辦，年年辦、愈辦愈盛大。

由花蓮縣政府支持的太平洋系列運動賽事，每年都吸引全國各地運動好手到花蓮參賽，縣長徐榛蔚歡迎各界好朋友到訪，也藉著活動帶動地方觀光人潮。「花蓮縣太平洋盃全國健美節」上週六登場，徐榛蔚說，縣府將持續推動花蓮健美健身運動，讓選手在全國賽事拿下好成績。

這場賽事由花蓮縣政府、中華民國健美健身協會指導，花蓮縣體育會主辦，花蓮縣體育會健美健身委員會承辦，協辦單位包括新天堂樂園、肌肉工廠MUSCLE FACTORY健身房、城中CITY FITNESS運動空間。當天人潮擠爆現場。

到場致意的教育處長翁書敏說，有16個縣市超過250位以上的選手共聚一堂，感謝賽事結合在地文化觀光素質，提供一個讓運動員在舞台上盡情發揮的舞台，展現健美運動的魅力，也讓大家能更深入了解花蓮的獨特之處。

體育會理事長汪錦德感謝徐縣長挹注經費，健美在台灣是一項新興的運動，人口也逐一成長，花蓮縣體育會非常樂意推廣，也希望有更多人加入健美行列。

蕭江宗元表示，未來將積極爭取國際健美邀請賽在花蓮登場，帶動花蓮的觀光之外，也讓更多選手透過交流可以提升素質，進而站上國際舞台。

有11個精彩賽事，包括男子形體組、健體組、古典形體組，女子新秀比基尼組，並開放男子資深新秀形體組、以及女子資深新秀比基尼組，讓各年齡層都有機會上台展現自己訓練成果，另外也新開設非二元性別形體組，追求自我。選手中不乏夫妻檔、兄弟、以及父子報名共同參賽，可見健身運動受到喜愛。

經過一天較勁，選手展現平日訓練成果，也有團體參賽。代表花蓮縣體育會健美健身委員（肌肉工廠健身房），包辦團體總成績前3強，實力超強獲肯定。