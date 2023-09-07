新北市政府指民進黨主席賴清德老家就是違建；民進黨發言人卓冠廷表示，市府發言人今日稱「合法房屋認定同時必須具備很多要件，不是只有門牌一項」，但《新北市政府核發合法房屋證明處理要點》載明，民眾申請合法房屋證明只需要八項資料中的一項即可，明顯跟發言人的說法相違背。

他強調，侯友宜目前是新北市長，市府各局處及發言系統應該就法論法，說法勿一改再改，一變再變，把權責機關依法行政認定的事宜淪為選戰攻防的議題，不僅有違行政中立原則，市府立場和態度更是自相矛盾。

卓冠廷表示，賴清德上午受訪時已經說明的相當清楚，老房子是他出生前就有的家，是礦工的工寮，在民國60年台灣實施建管法令之前就存在，在民國60年左右也拿到84號的門牌號碼。

卓冠廷認為，新北市政府都有賴清德副總統老家的資料，包括市府當初發給門牌號碼的日期，是不是在區域計畫開始實施的民國70年2月之前，市府也可以立刻調航照圖證明，很多的行政作為，市府都可以做，以盡速釐清社會疑慮。

卓冠廷質疑，市府發言人今日竟稱「合法房屋認定同時必須具備很多要件，不是只有門牌一項」，但《新北市政府核發合法房屋證明處理要點》載明，民眾申請合法房屋證明只需要八項資料中的一項即可，明顯跟發言人的說法相違背。

卓冠廷認為，新北市府發言人，若是為了製造賴清德老家是違建、申請合法房屋證明困難的社會輿論，做出與法令不合的發言，是完全違背行政中立，甘願做侯友宜的打手，這點非常不妥，並且與昨日地政局、工務局說法不同，實在無法理解。

卓冠廷強調，他們態度很清楚，就是若有任何疑義，會全力配合新北市府及相關單位認定來處理。賴清德上午受訪也強調，如果有需要配合，包括各種提供資料或者進行怎麼樣的程序，都願意配合。