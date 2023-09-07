金融總會今日舉行第七屆第一次會員大會並且將改選理監事跟推選出新任理事長，原代理事長李松季表示，還是要跟報告三重點。

第一點就是今年有兩個活動，也就是愛心嘉年華，所以高雄、宜蘭兩場，有很多理監事都有參加，而且非常圓滿。

第二點就是有關台北金融科技展，李松季趁此機會提到，去年所辦的金融科技展其實金融總會已經在防詐方面非常小心，針對邀請來的廠商都有事前的資格審查，還有一些是免責等相關的法令，金總都有一些預防。但還是有一些人搭便車，利用金融科技展進行詐騙，這些事情也在理監事會議中報告，針對這些行為深惡痛絕，目前金總所要加強的就是與金融研訓院加強合作，未來會做得更多廠商的事前審查，以維護金總的商譽。

第三點即是，有關金融白皮書，所有的業者都很關心就是金融營業稅到明年年底理論上應該要落日，金總除了在白皮書內呼籲外，金管會也很幫忙，跟財政部溝通希望整個金融營業稅最好能夠落日，如果沒有的話，目前金融營業稅5％，3％是進了國庫、2％是提列到金融業的特別準備金，這一部分金總也希望可以減徵，對於金融業的幫助也很大。